Bıçak Sırtı 2049 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2017 yılında vizyona giren Bıçak Sırtı 2049 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bıçak Sırtı 2049 filminin konusu ne? Bıçak Sırtı 2049 filminin oyuncuları kim? Bıçak Sırtı 2049 filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 10:10
Bıçak Sırtı 2049 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Bıçak Sırtı 2049 (Blade Runner 2049), yönetmenliğini Denis Villeneuve, senaristliğini Hampton Fancher ve Michael Green'in üstlendiği, 2017 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir.

BIÇAK SIRTI 2049 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizli bir mezarda bulunanlar, bir endüstri devinin ilgisini çeker. Kayıp efsaneyi bulması için LAPD'de görev yapan Memur K gönderilir.

BIÇAK SIRTI 2049 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Gosling

Harrison Ford

Ana de Armas

Sylvia Hoeks

Robin Wright

Mackenzie Davis

Carla Juri

Lennie James

Dave Bautista

Jared Leto

BIÇAK SIRTI 2049 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bıçak Sırtı 2049 filminin IMDb puanı 10 8.0 üzerinden olarak belirlenmiştir.


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