53 yaşındaki erkek kendini asarak intihar etti

İstanbul Arnavutköy’de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen şahıs, bir binanın en üst katında kendini asarak intihar etti.

53 yaşındaki erkek kendini asarak intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 00:57

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre psikolojik sorunları olan Nasıf M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendini astı.

Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi görenler polise ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. 


Etiketler: #İstanbul #intihar

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