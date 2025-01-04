Konya’da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var!
Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Derebucak güzergahlı Konya Antalya karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede Gembos Ovası mevkisinde seyir halinde olan plakaları alınamayan otomobille karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, Erdal Sönmez (53) hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekibi sevk edildi.
5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken 1 yaralı ise Antalya’ya götürüldü.
Beyşehir’deki yaralılardan 4’ü ise hastanede yapılan müdahale sonrası Konya’ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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