Kırklareli'nde feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var...

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var...
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:17

Anıl Ç. idaresindeki 39 ED 299 plakalı otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Buse Ç. ve Kerem Ç, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Kırklareli

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