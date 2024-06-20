Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan-Erzurum kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22. 00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Saztepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.Ö., idaresindeki 34 AJ 1830 plakalı otomobil ile M.V., yönetimindeki 35 AFN 331 plaka otomobil çarpıştı.
Kazada 2’i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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