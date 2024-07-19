Konya'da feci kaza: Yaralılar var!
Konya'nın Çumra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yusuf U'nun (51) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Çiçekköy Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Ensar Özdemir'in (7) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Yusuf U. ile araçtaki Elmas B. (57) Fatma U.A. (53) Fatma Y. (32) Ümmü G. (11) ve Belinay Ö. (11) hastaneye kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’
- En yüksek maaşlı işler belli oldu
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- 'Bundan utandığınızı hiç aklıma getirmedim'
- Kötü niyetli bir saldırıdan daha aklanarak çıktık!