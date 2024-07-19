Konya'da feci kaza: Yaralılar var!

Konya'nın Çumra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:25
Konya'da feci kaza: Yaralılar var!
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Yusuf U'nun (51) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Çiçekköy Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Ensar Özdemir'in (7) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Yusuf U. ile araçtaki Elmas B. (57) Fatma U.A. (53) Fatma Y. (32) Ümmü G. (11) ve Belinay Ö. (11) hastaneye kaldırıldı.


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