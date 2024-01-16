Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığını belirlediği bazı adreslere savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde 5 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 TL, 550 dolar, 50 euro ile uyuşturucu ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde ayrıca fuhuş yaptığı belirlenen 42 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında 282 bin 503 TL idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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