Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 çocuk öldü, 3 yaralı

Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:29
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 çocuk öldü, 3 yaralı
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Feci kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Kaplan’ın kontrolünü yitirdiği 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp devrildi.

Kazada, Abdurrahman Kaplan (29), Selma Kaplan (36), Melek Kaplan (6), Büşra Bite (24), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kübra ve Öykü Bite kardeşler ile Melek Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


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