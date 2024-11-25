Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

Konya'da vefat eden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktoru darbeden zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:50

İddiaya göre, Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.

Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.


Etiketler: #tutuklandı #Doktor

İlgili Haberler

8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği... Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği... Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler