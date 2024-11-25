Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Konya'da vefat eden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktoru darbeden zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
İddiaya göre, Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.
Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: #tutuklandı #Doktor
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama