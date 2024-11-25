Konya'da iki doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:50

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:50

İddiaya göre, Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.

Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.