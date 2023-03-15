Konya'da iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:29

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:29

Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde kentin en işlek noktalarından Mimar Muzaffer Caddesi'nde, saat 13.30 sıralarında; Melih E. ve arkadaşı Mert E., ayakkabı satışı yapan Onur Y.'nin iş yerinin önüne gelip, tabancayla ateş etti.

Bu sırada Onur Y.'nin yanında bulunan 3 arkadaşından 2'si de yanlarındaki tabancaları çekip, karşılık verdi. Bunun üzerine Melih E. ve Mert E. kaçmaya başladı, Onur Y. ve arkadaşları da ateş ederek peşlerine düştü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Çatışmada Mert E. belinden ve bacağından, bu sırada yoldan geçen Mustafa Erdoğan başından, üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu kişi de kolundan yaralandı. Çatışma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mert E. olay yeri yakınına bıraktığı otomobille Konya Numune Hastanesi’ne giderken, diğer 2 yaralı ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Onur Y. ve 3 arkadaşı ile Melih E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.