Konya'da linç girişimine uğrayan Selin Ciğerci: İçeride ne yaşadığımı hala hiç kimse bilmiyor

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:01

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 21:02

Babasının memleketi Konya’da kendi adını taşıyan güzellik merkezinin açılışında saldırı girişimine maruz kalan trans kadın Selin Ciğerci yeni bir açıklama yaparak, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

tv100’e konuşan Ciğerci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaşamış olduğum olay çok kötü bir olay siz sadece sokağı izlediniz. İçerde ne yaşadığımı hala hiç kimse bilmiyor. Ece hanım siz bana dün destek olurken çok güzel bir şeye değindiniz. Gerçek Konya halkından bahsettiniz, ben gerçekten hemşehrilerimi çok seviyorum. Konya’yı çok seviyorum. 35 tane benim salonum var, babam sadece Konya şubesini verdiğimde beni aradı. Asla bu olayı komple Konya’ya mal etmiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arayan soran mesaj atan. Yalnız olmadığımı bana çok güzel hissettirdiniz.”

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçen Pazar günü güzellik merkezi açılışı yapmak için gittiği Konya’da hedef alınmıştı.

Cinsiyet değiştirdiği için radikal dinci çevrelerin hedefi haline gelen Selin Ciğerci’nin bulunduğu güzellik merkezi önünde toplanan bir grup işletmeye girmeye çalışmıştı. Çevik kuvvet polisinin engellediği grup, “Ya Allah bismillah Allahu ekber” ve “Konya’dan defol” şeklinde bağırmıştı.