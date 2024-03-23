Konya'da 'ikizler' dehşeti: Kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü

Konya'da ikizler M.M. (17) ve H.M. (17), kendilerine taşla saldıran husumetli oldukları amcaları Yasin Mutlu'yu (32) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mutlu, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan ikizler tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:59
Konya'da 'ikizler' dehşeti: Kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü
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Merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde çarşamba günü gece saatlerinde; Yasin Mutlu, iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı.

İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti.

Yaralanan Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mutlu, bir gün sonra hayatını kaybetti.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkizler ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikizler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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