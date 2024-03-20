Konya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 47 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 18:31
Konya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyşehir ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilçeye bağlı Karaali Mahallesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve bomba arama köpeği ile birlikte silah mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucunda H.E., A.E. ve Ö.E. isimli şahıslara ait 4 ayrı adreste ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 47 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca ait şarjör, 1 adet kısa pompalı tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 225 adet muhtelif tabanca parçası, 3 adet tabanca üst kapağı, 3 adet tabanca namlusu ve mekanizma, 23 adet 9mm fişek ele geçirildi. Olayda ele geçen malzemelere el konularak, şüpheli şahıslar H.E., A.E. ve Ö.E. gözaltına alındı.


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