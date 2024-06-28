Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:47
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A.E. idaresindeki 42 ABC 555 plakalı silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, Hacıakif Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, C.K'nin kullandığı 16 KBV 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Direğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü C.K. ve araçtaki R.K. ile midibüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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