Denizli’de IŞİD ve FETÖ’ye operasyon: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı
Denizli’de gerçekleştirilen IŞİD ve FETÖ operasyonunda, yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de IŞİD ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
IŞİD Silahlı Terör Örgütüne yönelik “Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama” faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.
Öte yandan, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.
Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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