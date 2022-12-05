Denizli’de IŞİD ve FETÖ’ye operasyon: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen IŞİD ve FETÖ operasyonunda, yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:26
Denizli’de IŞİD ve FETÖ’ye operasyon: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı
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Denizli'de IŞİD ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

IŞİD Silahlı Terör Örgütüne yönelik “Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama” faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. 

Öte yandan, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.

Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 



Denizli FETÖ/PDY fetö IŞİD

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