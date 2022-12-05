Denizli’de IŞİD ve FETÖ’ye operasyon: 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:26

Denizli'de IŞİD ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

IŞİD Silahlı Terör Örgütüne yönelik “Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama” faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Öte yandan, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.

Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



