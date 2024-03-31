Konya'da seçimi kim kazandı? Konya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Konya'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:06
Konya'da seçimi kim kazandı? Konya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Konya yerel seçim sonuçları...
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Konyalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Konya'da seçimi hangi aday kazandı? 

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den İsmail Sonkaya, AKP'den Uğur İbrahim Altay, İYİ Parti'den Abdullah Yıldırım, Zafer Partisi'nden Ayhan Milci, YRP'den Mehmet Köseoğlu, DEM Parti'den ise Bülent Kılıç başkan adayı olarak aday gösterildi.

KONYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Konya'da "İsmail Sonkaya, Uğur İbrahim Altay, Abdullah Yıldırım ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Konya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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