Konya'da kaçakçılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:04
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı tespit edilen 7 işyeri ile 10 eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 79 şişe sahte içki, 440 kilogram kıyılmış tütün, 115 bin 270 doldurulmuş makaron, 1 milyon 411 bin boş makaron, 6915 paket sigara, 330 elektronik sigara likidi, 122 elektronik sigara, sigara dolum makineleri ve 2 otomobil ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


konya haberleri Kaçakçılık haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da kaçakçılık operasyonu!

Antalya'da kaçakçılık operasyonu!
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler