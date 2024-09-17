Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde saman balyası yüklü tırı şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramalarda, saman balyaları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 1950 paket sigara, 158 elektronik sigara, 237 kilogram nargile tütünü ve 90 paket puro ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 tır şoförü emniyete götürüldü.
Etiketler: #konya #Kaçakçılık #Operasyon
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