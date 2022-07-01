Ümraniye'deki kadın cinayetinde yeni gelişme!

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:38

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan şahıslar arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı. Yalova'da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Celaleddin Uygur, İstanbul'dan Yalova'ya taşınmak istemeyen 56 yaşındaki Nilgün Söken ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen Mehmet Celalettin Uygur, tabancayla Söken'e bir el ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Nilgün Söken'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Söken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın karısını öldürdüğünü öğrendik. Polisi arayıp olayı ihbar etmiş, teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını çok az gördük ama, kavga ettiklerini hiç duymadık" dedi.

Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış" dedi.

Olay yerinde ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan Mehmet Celaleddin Uygur emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



