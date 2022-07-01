Ümraniye'deki kadın cinayetinde yeni gelişme!
İstanbul'dan Yalova'ya taşınmak istemeyen Nilgün Söken'i aralarında çıkan tartışma sonrasında tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Celaleddin Uygur gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan şahıslar arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı. Yalova'da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Celaleddin Uygur, İstanbul'dan Yalova'ya taşınmak istemeyen 56 yaşındaki Nilgün Söken ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen Mehmet Celalettin Uygur, tabancayla Söken'e bir el ateş etti.
Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Nilgün Söken'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Söken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın karısını öldürdüğünü öğrendik. Polisi arayıp olayı ihbar etmiş, teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını çok az gördük ama, kavga ettiklerini hiç duymadık" dedi.
Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış" dedi.
Olay yerinde ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan Mehmet Celaleddin Uygur emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte otoyollardaki yeni hız sınırı