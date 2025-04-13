Konya'da kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler: Gözaltına alınan doktorlar serbest bırakıldı
Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve ifşa olan WhatsApp yazışmalarında kadın hastalarla ilgili skandal yorumlar içeren yazışmalar yaptığı iddia edilen doktorlar suçlamaları kabul etmezken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastalara yönelik çirkin yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak, iki doktor görevden uzaklaştırıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İki doktorun yazışmaları kendilerinin yapmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İki doktor, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #konya #sağlık kontrolü #Doktor
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