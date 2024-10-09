Konya’da kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 2 yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi’nde, A.K. idaresindeki 07 BPV 41 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile motosikletin arka kısmında oturan sürücünün eşi A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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