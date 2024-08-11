Konya'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Dün gece Ereğli ilçesi Hamidiye Mahallesi Bestekar Mustafa Seyran Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Baturi'ye kamyonet çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılmadı.
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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