Konya'da kar nedeniyle kara yolları trafiğe kapatıldı

23 Ocak 2022 Pazar, 09:18

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Konya hayatı tam anlamıyla felç etti.

Kentte geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri, Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişini durdurdu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.