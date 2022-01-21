Süper Lig karşılaşmaları kar yağışı tehlikesi altında
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Sivas ve Malatya’da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçlarının ertelenme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları yoğun kar yağışı sebebiyle zaman zaman ertelenirken 22 Ocak cumartesi oynanacak olan iki karşılaşmanın ertelenebileceği iddia edildi.
Ajansspor’un haberine göre, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmaları yoğun kar yağışı tehdidi altında bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayandırılan haberde, Malatya’da cumartesi günü maç saati olan 13.30’da yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Haberde, karşılaşmanın oynanacağı saatte Malatya’da hissedilen sıcaklığın -7 ila -10 derece arasında olacağı tahmininde bulunuldu.
SİVAS’TA DA DURUM KRİTİK
Yoğun kar yağışı etkisi altında olması beklenen bir diğer karşılaşmanın da Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesi olduğu öne sürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan haberde, Sivas’ta cumartesi günü maçın başlama saati olan 16.00’da yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda alttan ısıtma sisteminin bulunduğu belirtilirken yoğun yağışa karşı zeminin futbol oynamaya elverişli kalabileceği fakat hissedilen sıcaklığın -1 ila -6 derece arasında olabileceği öngörüsünde bulunuldu.
Öte yandan karşılaşmaların bir sonraki güne ertelenmesi durumuna bağlı olarak iki kentte de pazar günü kar yağışının devam edeceği kaydedildi.
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