Cumhuriyet gündeme getirmişti: HKP, Konya Büyükşehir Belediyesi’ndeki ‘huzur hakkı’ skandalını yargıya taşıdı

24 Haziran 2022 Cuma, 17:27

Cumhuriyet, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 7 iştirak şirketinde görev yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Eroğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Aydın ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı daire başkanlarına aylık net 6 bin TL, diğer 82 belediye çalışanına ise aylık 3 bin TL ‘Huzur hakkı’ adı altında ödeme yapılacağını gündeme getirmişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üst düzey 100 kişiye yıllık en az 4 milyon 248 bin TL huzur hakkı verilmesine karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

100 İSME 'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' SUÇLAMASI

HKP avukatları; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Eroğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Aydın, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 15 daire başkanı ve diğer 82 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Cumhuriyet’te yer alan “AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 'huzur hakkı' skandalı!” başlıklı habere yer verildi.

HKP avukatları dilekçede şüpheliler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

"YOLSUZLUKLARININ PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina açıklama yaptı. Akbina şu ifadelere yer verdi:

Halkımız işsizlik, pahalılık cehenneminde inim inim inlerken AKP’giller yolsuzluklarına, vurgunlarına, talanlarına son hızla devam etmektedirler. En son AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 100 kişiye yıllık en az 4 milyon 248 bin TL tutarında huzur hakkı verileceği ortaya çıktı.

İşte biz bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve kamu görevini kötüye kullanma olduğu gerekçeleriyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na tüm bu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.

(Av. Pınar Akbina)