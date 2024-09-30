Konya'da kum fırtınası faciası! Hepsi birbirine girdi: Yaralılar var
Konya’da kum fırtınası nedeniyle 1'i tanker, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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