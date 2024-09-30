Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 15:42

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Karapınar-Konya kara yolu Yelekli Yaylası yakınlarında refüje çarptı. Kazada araçta bulunan S.Ö. ve B.T. yaşamını yitirdi, S.A, C.K. ve M.A. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #konya #trafik kazası

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