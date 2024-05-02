Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 24 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.
Feci kaza, dün saat 23.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında meydana geldi.
Ömer G. yönetimindeki 42 E 2196 plakalı midibüs kavşakta, Hidayet Ö.'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI
Kazada, 2'si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar, Ereğli ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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