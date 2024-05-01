Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Seydişehir ilçesinden Üzümlü Mahallesi’ne aracıyla gelen sürücü, mezarlık karşısındaki yolda otomobilinin yanına geldiğinde motor bölümünden bir kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi motor bölümünden çıkarmak için uğraşan ancak başaramayan sürücü, ardından itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlenen kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraş veren görevliler, akü ve hava filtresini söktükten sonra yavru kediye ulaşabildi. Aracın motor bölümünden çıkarılan yavru kediye "Umut" ismini verdiği öğrenilen sürücünün sahiplendiği belirtildi.
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