Konya'da mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde mısır dolu siloya düşen Afganistan uyruklu işçi öldü.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:42
Konya'da mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Konya'nın Yunak ilçesinde lisanslı depoculuk firmasında çalışan Afganistan uyruklu işçi, 20 metre yüksekten dengesini kaybederek mısır silosuna düştü.

İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, işçinin cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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