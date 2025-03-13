Konya'da motosiklet ile su kanalına düştü: Yaralandı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikleti ile su kanalına düşen kişi yaralandı.

Konya'da motosiklet ile su kanalına düştü: Yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:56

Fevzi D, 07 YZ 553 plakalı motosikleti ile Seydişehir Marangozlar Sanayi arkasında bulunan bölgeye gezmeye gittiği sırada motosikletinin hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Olayı gören yurttaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Fevzi D, düştüğü su kanalından çıkarılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #konya #su kanalı #motosiklet

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