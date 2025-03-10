Motosiklet sürücüsü şarampole devrildi: Yaşamını yitirdi

Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Muharrem Yıldız (43) hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü şarampole devrildi: Yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:50

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Yıldız’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, şarampole devrildi. Yıldız, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muharrem Yıldız, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bir arama kurtarma derneğinin üyesi olan Muharrem Yıldız'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Yıldız'ın cenazesinin bugün öğlen Ata Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.


Etiketler: #aydın #motosiklet #kaza

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