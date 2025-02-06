Saniye saniye kaydedildi: İstanbul'da makas atan sürücü kaza yaptı!

Eyüpsultan'da otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaparken, Çekmeköy'de makas atan bir başka sürücü ise diğer araçların kaza yapmasına neden oldu. O anlar diğer otomobillerin araç içi kamerasına yansıdı.

Saniye saniye kaydedildi: İstanbul'da makas atan sürücü kaza yaptı!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:58

İstanbul'da TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Edirne istikametinde 2 Şubat saat 00.50 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otoyolda süratle seyir halinde olan otomobilin sürücüsü iki aracın arasından makas atarak geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken sürücünün hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MAKAS ATARKEN KAZAYA NEDEN OLDU

TEM Otoyolu Çekmeköy mevkiinde 5 Şubat'ta meydana gelen kazada ise, 34 HA 0480 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atarak ilerlediği direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyir halindeki minibüse çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyere çarparak durabildi. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.


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