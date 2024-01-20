Konya'da patlama: 1'i ağır, 4 kişi yaralandı!
Konya'da, evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Patlamanın, doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında saat 10.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ahmet Karaaslan'a ait evin mutfağında patlama oldu. Evde bulunan Ahmet Karaaslan, Meral Karaaslan, Yaren Karaaslan ile Vahdettin Altunbaş yaralandı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vücudunda yanıklar oluşan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Karaaslan'ın dünürü olduğu öğrenilen Vahdettin Altunbaş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
İtfaiyeciler, evdeki alevleri söndürürken, patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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