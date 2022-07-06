Konya'da Roma dönemine ait 'Eros heykeli' ele geçirildi
Konya'da bir işyerine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 sikke ve tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, Konya'da bir kişinin işyerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.
ESERLERE EL KONULDU
Polis ekiplerince tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 sikke ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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