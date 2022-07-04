Roma dönemi eserleri satma hazırlığındayken yakalandılar
Bursa'da izinsiz kazı yapan ve ellerinde satmayı planladıkları tarihi eserler bulunan R.Ö. ve İ.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ev ve kazı yaptığı bölgede yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ö. ve İ.A.’nın Keles ilçesinde izinsiz kazı yaptığı ve ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kültür varlıklarını satacakları yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelileri dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin, R.Ö.’ye ait tarladan kazı yaparak çıkarttığı tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.
Şüphelilerin ev ve kazı yaptıkları bölgede yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik kalıntılar, 4 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen üzerinde kabartma ve Yunan alfabesinin yazılı olduğu mezar stelleri ve manastıra ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 5 ton ağırlığında 1 adet mermer kaide anıt ele geçirildi.
Keles Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, R.Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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