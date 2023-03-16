Konya'da silah kaçakçısının işyerinden cephanelik çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, 1 şahsın silah kaçakçılığı yaptığı şüphesi üzerine belirlenen işyerine baskın yaptı. Silah imalathanesine dönüştürülen işyerinde, 5 adet atıma hazır tabanca, 205 adet tabanca sürgüsü, 90 adet tabanca şarjörü, 56 adet tabanca gövdesi, 25 adet tabanca mermisi ve 57 adet tabanca mermi ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:41
Konya'da silah kaçakçısının işyerinden cephanelik çıktı
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Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, silah kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir şahsın işyerinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri baskın yaptığı işyerinde, 5 adet atıma hazır tabanca, 205 adet tabanca sürgüsü, 90 adet tabanca şarjörü, 56 adet tabanca gövdesi, 25 adet tabanca mermisi ve 57 adet tabanca mermi atım yatağı ele geçirdi.

Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve nakledilmesine yönelik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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