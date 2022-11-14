Konya'da sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Konya'nın Karatay ilçesinde battaniyeye sarılı sokağa terk edilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, yol kenarında battaniyeye sarılı bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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