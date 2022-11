Öksüz kalan kuzulara evlerinde bebek gibi bakıyorlar

10 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Cahit Bayraktutan, arkadaşında bulunan 2 yavru kuzunun annelerinin doğum sırasında ölmesi üzerine bakımlarını üstlenmek istedi. Bayraktutan'ın bu teklifini kırmayan arkadaşı 2 aylık olan kuzuları aldı.

Cahit Bayraktutan, eşi Meyrem Bayraktutan ile beraber kuzuları bebek gibi bakıyor. Bayraktutan ailesi, isimlerini 'Boncuk' ve 'Nazlı' koydukları kuzularla bir gönül bağı kurdu.



Kuzuların anneleri öldüğünden dolayı arkadaşından 2 kuzuyu da aldığını belirten Cahit Bayraktutan, "2 tane yavru kuzumuz var. Kuzularımızın annesi öldüğünden dolayı barınmaları için biz bakmaya başladık. Biz kendi evimizde elimizden geldiğince evimizde bakıyoruz. Sevgi her engeli aşıyor. Sevgi olduktan sonra olmayacak hiçbir şey yoktur. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi her insanda olması gereken bifşeydir. Aldığım kuzular arkadaşımındı. Kuzuların annelerinin öldüğünü duyunca bakımlarını biz üstlendik. 15 gündür bizimle beraberler. İlk geldiklerinde süt içiyorlardı. Şimdi ot yemeye başladılar" şeklinde konuştu.





Meyrem Bayraktutan ise yaptığı açıklamada "Kuzuları çok sevdiğim için onlarla zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Çok seviyorum kuzuları. Yavru oldukları için ben yıkıyorum. Her şeylerini de ben yapıyorum. Banyosunu yaptırıyorum, kuruluyorum, sıcak sobanın yanında yatırıyorum. Isınsın da üşümesin diye. Ondan sonra mamasını veriyorum bezini de takıyorum" ifadelerini kullandı.