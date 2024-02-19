Konya’da suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Konya'da dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:19
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde ’nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit’ olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı.

Suç örgütü üyelerine yönelik belirlenen adreslere özel harekat polislerinde katıldığı eş zamanlı operasyonda örgüt lideri B.Ş.’nin de aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Göz Atın
İki gündür kayıptı... Husumetlisinin öldürdüğü ortaya çıktı!

İki gündür kayıptı... Husumetlisinin öldürdüğü ortaya çıktı!
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 10 ilde Sibergöz-19 Operasyonu!

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 10 ilde Sibergöz-19 Operasyonu!

Emniyette işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dosya dahilinde aranan 4 şüphelinin ise farklı suçlardan tutuklu olduğu tespit edilirken suç örgütü suçlarından haklarında dosyada işlem yapıldığı öğrenildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü haberleri konya haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 'güncel yapılanması'na dava: 'Avukat' ayrıntısı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 'güncel yapılanması'na dava: 'Avukat' ayrıntısı
Suç örgütüne yönelik 'Kafes 39' operasyonu: 15 gözaltı

Suç örgütüne yönelik 'Kafes 39' operasyonu: 15 gözaltı
Samsun’da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama, 1 ev hapsi

Samsun’da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama, 1 ev hapsi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık teoriyi çözdü

12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık teoriyi çözdü
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor