Konya'da tefecilik operasyonu: Milyonluk vurgun!
Konya'da polis ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheli kıskaç altına alındı.
Operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
35 kişinin ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında zararın 5 milyon lira olduğu tespit edilirken, 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Kaçakçı #Operasyon #Tefecilik #konya
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