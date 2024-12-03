Konya'da tefecilik operasyonu: Milyonluk vurgun!

Konya'da polis ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da tefecilik operasyonu: Milyonluk vurgun!
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:19

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheli kıskaç altına alındı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

35 kişinin ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında zararın 5 milyon lira olduğu tespit edilirken, 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Kaçakçı #Operasyon #Tefecilik #konya

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