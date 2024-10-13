Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 22:30

Kaza, akşam saatlerinde Kuzukuyusu-Kutören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman Arslan’ın kullandığı 42 AZB 867 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Süleyman Arslan’ın cansız bedeni otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya #kaza

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