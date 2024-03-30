Konya'da TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:51
Konya'da TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı TIR, Konya-Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Camcı'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TIR sürücüsü Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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