Konya'da trafik kazası: 1 ölü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:23

Kaza, dün Konya-Adana kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Mersin'den İzmir'e giden astsubay Yaşar Cem Üstündağ, direksiyon kontrolünü yitirmesiyle sulama kanalına uçtu.

Kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ yaşamını yitirdi, otomobildeki eşi Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler, Uras Ege'ye çikolata verip sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Üstündağ'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp hastane morguna götürüldü. Uras Ege ve annesi Gizem Seçil Üstündağ ile Serpil Yandaş tedavilerinin ardından sabah saatlerinde taburcu oldu. Kazada yaşamını yitiren sürücü astsubay Yaşar Cem Üstündağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Tepecik'e gönderildi.