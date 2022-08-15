Konya'da trafik kazası: 1 ölü
Konya'da, trafik kazasında yaralanan ve sakinleşmesi için çikolata verilen 3 yaşındaki Uras Ege Üstündağ taburcu oldu. Kazada yaşamını yitiren sürücü astsubay Yaşar Cem Üstündağ'ın cenazesi defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi.
Kaza, dün Konya-Adana kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Mersin'den İzmir'e giden astsubay Yaşar Cem Üstündağ, direksiyon kontrolünü yitirmesiyle sulama kanalına uçtu.
Kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ yaşamını yitirdi, otomobildeki eşi Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler, Uras Ege'ye çikolata verip sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Üstündağ'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp hastane morguna götürüldü. Uras Ege ve annesi Gizem Seçil Üstündağ ile Serpil Yandaş tedavilerinin ardından sabah saatlerinde taburcu oldu. Kazada yaşamını yitiren sürücü astsubay Yaşar Cem Üstündağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Tepecik'e gönderildi.
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