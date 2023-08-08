Konya'da uyuşturucu operasyonları: 4 şüpheli tutuklandı
Kentte düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde durdurulan otomobilin direksiyon altındaki bölüme zulalanmış 500 gram bonzai ham maddesi ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bir başka operasyonda durdurulan araçta ise, 25 bin 33 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- Türkiye’ye tatile gelen gurbetçiler Avrupa’dan şikayetçi