Konya'da uyuşturucu operasyonları: 4 şüpheli tutuklandı

Kentte düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:01
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 4 şüpheli tutuklandı
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 

Kent merkezinde durdurulan otomobilin direksiyon altındaki bölüme zulalanmış 500 gram bonzai ham maddesi ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Bir başka operasyonda durdurulan araçta ise, 25 bin 33 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


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