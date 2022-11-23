Konya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 13 tutuklama

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:48

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, depo kısmında kömür çuvallarının arasına gizlenen 29 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

UYUŞTURUCULARA EL KONULDU

Selçuklu ve Meram ilçelerinde birçok ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonlarda da 2 kilo gram esrar, 14 bin sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, eroin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 313 bin 150 lira ele geçirildi.

Toplam 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak’ suçlarından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.