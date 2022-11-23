Konya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 13 tutuklama
Konya’da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, depo kısmında kömür çuvallarının arasına gizlenen 29 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
UYUŞTURUCULARA EL KONULDU
Selçuklu ve Meram ilçelerinde birçok ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonlarda da 2 kilo gram esrar, 14 bin sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, eroin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 313 bin 150 lira ele geçirildi.
Toplam 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak’ suçlarından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Asla unutmayın'
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- 68 yaşında 9 cm için bıçak altına yattı
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'