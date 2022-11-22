Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 246 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Fethiye'de D.K., Seydikemer'de S.S.'nin evlerinde bulundurdukları uyuşturucuları satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
MALZEMELERE EL KONULDU
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, siyah poşetler içerisinde satışa hazır 4 kilo 246 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
D.K. ve S.S. gözaltına alındı. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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