Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:28
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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