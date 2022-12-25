Konya'da vahşet: İki kızını öldürdü, 'namus meselesi' dedi!
Konya'nın Meram ilçesinde Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, tartıştığı 2 kızını bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Suriye uyruklu Yusuf Elhamed (54), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kevser El Salih (17) ile Merve Elhamed'in (15) cenazeleri ise toprağa verildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk babası Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed ile tartıştı. Yusuf Elhamed, çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.
Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kızlarını "namus meselesi" nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Yusuf Elhamed ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi.
Yusuf Elhamed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi
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