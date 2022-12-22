Hukuk cinayetinin hesabını kim verecek?

22 Aralık 2022 Perşembe

Vatan duyarlılığı ile hazırladıkları bildiri nedeniyle 103 amirale dava açılmıştı. Mahkeme iki gün önce tüm amiraller için “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu karara karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz edeceği de belirtiliyor.

Bu amiraller, Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev yapmış eski komutanlardır. Bu vatansever subaylar, yayımladıkları açıklamada Montrö Sözleşmesi’nin önemini vurgulamışlar ve Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş, Montrö’nün önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanlığı bu davaya müdahil oldu ve cumhurbaşkanı avukatı dava konusunun siyasi olduğunu belirterek bu açıklamayı “siyaseti dizayn etmek” olarak nitelemişti. Mahkemenin oybirliği ile beraat kararı vermesi, hukukun gerçekleşmesi açısından önemlidir.

Öte yandan hapishanede tutuklu bulunan Hava Korgeneral Vural Avar’ın ölümü, bir hukuk cinayetidir.

FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin başlattığı 28 Şubat davasında kendisine hapis cezası verilen emekli Hava Korgeneral Vural Avar, 18 Ağustos 2021’den beri Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalıyordu ve önceki gece hayatını kaybeden Korgeneral Avar 85 yaşındaydı. Avar’ın sağlık sorunları vardı, demansı ileri derecedeydi. Bu durumda düşüp, kaburga kemiği kırılan Avar, cezaevinden bırakılmadı. Cezaevi koşullarında tek başına yaşamasının olanaksız olduğu belirtildiği halde cezaevinde tutuluyordu.

Bu durum, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu hukuk cinayetinin sorumlusu kimdir? Bu ne derece ağır bir kindir ki 85 yaşında ağır hasta olan bir korgeneral inatla cezaevinde tutulmuş ve ölüme mahkûm edilmiştir?

28 Şubat davası adını alan bu davada ileri yaşları ve hastalıkları nedeniyle yine birçok emekli general tahliye kararı bekliyorlar. Hâlâ cezaevinde bulunan Org. Ahmet Çörekçi 90, Org. İlhan Kılıç 86, Org. Çetin Doğan 82, Korg. Hakkı Kılınç 82, Org. Fevzi Türkeri 81, Korg. Yıldırım Türker 81, Tümg. C. Temel Özkaynak 77, Tümg. Erol Özkasnak 76, Tümg. Kenan Deniz 74, Tuğg. İdris Koralp ise 74 yaşında. Çevik Bir, Çetin Saner ve Aydan Erol ise rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Bu durumda biraz insaf...

Biraz hukuka bağlı kalalım...